Ricardo Calheiros solicita ao governador o Pró-Estrada para a via principal do Distrito Branca

Sempre preocupado com o desenvolvimento do Distrito Branca, o mais populoso do município de Atalaia, o vereador Ricardo Calheiros apresentou a Indicação 010/2019, endereçada ao governador de Alagoas Renan Filho, solicitando o Programa Pró-Estrada para beneficiar a via principal daquela localidade.

A Indicação foi apresentada na sessão desta última terça-feira (10), sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes.

Morador do Distrito Branca e responsável por importantes conquistas para aquela localidade, como a elevação do Povoado em Distrito, a realização da maior obra da região, com vários quilômetros de asfalto, entre muitas outras, Ricardo Calheiros destacou a importância do Distrito Branca continuar avançando em melhorias em sua infraestrutura.

“É de grande importância esta obra, uma vez que a comunidade toda irá ser beneficiada, principalmente o comércio local, melhorando muito a qualidade de trafego de veículos e de pessoas, além de dar uma melhor qualidade de vida para todos os moradores do Distrito Branca”, destacou o vereador.

Através de uma importante parceria e amizade com o deputado estadual Jairzinho Lira, Ricardo Calheiros também informou que irá levar essa Indicação em mãos ao governador Renan Filho.

Ainda durante esta sessão o vereador voltou a cobrar da Prefeitura Municipal, através da Indicação 011/2019, o calçamento nas Ruas Antônio Severo, Campo Velho e Sexta-Feira, todas localizadas no Distrito Branca.

“Que o prefeito possa solucionar aqueles problemas. São ruas pequenas, mas com habitação enorme de pessoas e esse calçamento vai trazer um bem estar social muito grande”, concluiu o vereador, que mais uma vez fecha o ano Legislativo como um dos mais atuantes da Casa Hilton Agra de Albuquerque.