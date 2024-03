Projeto da vereadora Lays Melo leva importantes ações para a comunidade do Timbozinho, no Distrito Ouricuri.

O social é uma das prioridades do mandato da vereadora de Atalaia, Lays Melo. No decorrer dos últimos três anos, uma série de ações foram realizadas pela parlamentar com o intuito de beneficiar as comunidades mais carentes do município.

Neste domingo (10), a comunidade contemplada com o “Vereadora Lays Melo em Ação” foi o Timbozinho, no Distrito Ouricuri. Os moradores daquela região puderam contar com atendimento médico, nutricionista, enfermeira, esteticista e outros serviços, todos disponibilizados totalmente gratuitos.

Também foram disponibilizados testes rápidos, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, entrega de absorventes e dispensação de medicamentos, onde os pacientes saiam da consulta médica já com o seu medicamento.

Em alusão ao Mês da Mulher, na oportunidade, a vereadora Lays Melo também realizou um sorteio de vários prêmios, contemplando assim muitas mulheres com eletrodomésticos, entre outros.

“É um trabalho em conjunto, onde busco sempre a parceria de amigos e profissionais de fora e de dentro da cidade, dos meus familiares, para juntos realizarmos esse importante trabalho que contempla muitas famílias atalaienses”, destaca a vereadora Lays Melo.

Lays Melo também destacou a importante parceria com a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Saúde. “Essa parceria com a prefeita Ceci e com a secretária Daniele Lobo, possibilitou a realização dos testes rápidos. Importante contarmos com o Executivo, pois este nosso projeto não para e vamos buscar sempre contemplar várias regiões do município”.