Atalaiense conquista o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato

Neste último sábado (7), o atalaiense Antônio da Silva Raposo, o Toninho Raposo, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato 2019, na categoria Veterano Trap Americano 100, a partir de 65 anos de idade. A competição é organizada pela Liga Nacional de Tiro ao Prato. Na oportunidade, o atalaiense conquistou troféu e medalha.

O palco do Playoff foi a cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, onde de 5 a 7 de dezembro mais de 400 atiradores de todo o Brasil disputaram o título, divididos em várias categorias.

Tanto no Playoff (85 pts) quanto no resultado acumulativo individual (854 pts), Toninho Raposo garantiu o terceiro lugar na categoria Veterano Trap 100. Nesta categoria são 100 pratos lançados em 4 séries de 25 pratos.

O atalaiense também disputou a categoria Veterano Trap 200, terminando na sexta colocação no Playoff (86 pts) e em décimo sétimo no acumulativo individual (516 pts). Nesta categoria são 200 pratos lançados em 8 séries de 25 pratos.

O Trap Americano é uma modalidade do Tiro Esportivo. A máquina lançadora dos pratos encontra-se em uma casamata semi-enterrada a 15 metros do atirador, sendo que os pratos são lançados ao comando do atirador em direções aleatórias e desconhecidas pelo mesmo. Por essa peculiaridade é chamada de Trap, ou seja, significa armadilha, em inglês. A velocidade média do prato é de aproximadamente 50 km. O atirador, com a arma encaixada no ombro, deverá efetuar apenas um disparo por prato. A arma usada é uma espingarda calibre 12.