Definidos os classificados para as semifinais do Atalaiense de Futebol 2019

Os jogos de volta das quartas de final disputados na manhã e tarde de forte calor deste domingo, dia 1, definiram os times que se classificaram para as semifinais do municipal da Primeira Divisão de Atalaia. As equipes do Vira Copos, atual campeão, Show de Bola, Guarani e 3º Tempo Girador, conquistaram a classificação e irão brigar pela Taça na edição 2019.

A competição é promovida pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.

No primeiro confronto do dia, no Estádio O Luizão, um jogaço de 7 gols entre Show de Bola e Vila Nova. Tendo vencido o jogo de ida com folga pelo placar de 4 a 1, o Show de Bola voltou a derrotar seu adversário pelo placar de 4 a 3. Alexsandro (2 vezes), Hygor Felipe e Cécero Clayton marcaram para os atuais vice-campeões e Kristian (2 vezes) e Ednelson descontaram para o Vila Nova.

No segundo jogo, o atual campeão Vira Copos que tinha uma grande vantagem por ter vencido a primeira partida por 3 a 1, voltou a vencer o Swingueira pelo placar de 2 a 1, com gols de Thiago e Francisco Lúcio para os atuais campeões e gol contra do Daniel José para o Swingueira.

Já na parte da tarde, Deus É Fiel e Guarani voltaram a se enfrentar após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto. A equipe da Vila José Paulino, comandada pelo Dedé, bem que tentou, mas o Guarani do Povoado Boca da Mata mostrou superioridade e venceu por 3 a 2. Rodolfo Henrique, Júlio e Everton marcaram para a equipe bocamatense, com Renilson e Arthur Henrique marcando para o Deus É Fiel.

A definição da última vaga foi a mais emocionante e mais equilibrada. Após o empate por 0 a 0 nos jogos de ida, Grêmio Porangaba e 3º Tempo Girador voltaram a empatar sem gols. A decisão da vaga foi para os pênaltis e com um ótimo aproveitamento, o 3º Tempo Girador venceu por 4 a 2 e segue muito vivo na busca pelo tetracampeonato.

Semifinais

No próximo domingo, 8, serão realizados os jogos de ida das semifinais. Show de Bola e Vira Copos se enfrentam no Estádio Luiz de Albuquerque Pontes (O Luizão), reeditando assim o jogo que decidiu a última edição da competição. No mesmo dia e no mesmo Estádio, Guarani e 3º Tempo Girador iniciam a busca pela outra vaga na grande final. Os jogos de volta acontecem no dia 15 de dezembro.