Em Atalaia, Aloísio Chulapa recebe Natalia e Bianca em grande desafio de Futevôlei

Na manhã desta quarta-feira (20), feriado da Consciência Negra, o ídolo do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa, teve a honra de receber em sua terra natal Natalia Guitler e Bianca Heimer, que formam uma das principais duplas de futevôlei do Brasil e que colecionam títulos nacionais e internacionais.

Na oportunidade, puderam acompanhar a II Copa de Futevôlei Aloísio Chulapa, que contou com a participação de dezenas de atletas e de um bom público. O torneio foi batizado com o nome de Aloísio Chulapa como forma de reconhecimento pelo apoio e incentivo que o empresário dá a essa prática esportiva na cidade. Diariamente, as quadras de futevôlei do Clube Rei do Danone recebem praticantes da modalidade.

Aloísio Chulapa se mostrou honrado com a presença dessa grande dupla do futevôlei. “É com muita emoção que recebo essas feras do futevôlei mundial em minha terra de Atalaia”.

O ponto alto do evento foi o desafio entre Aloísio Chulapa e Flanklin contra Natalia e Bianca, que proporcionou um verdadeiro show de habilidade no futevôlei.

“Obrigado pela homenagem e carinho que tiveram conosco Aloísio Chulapa e toda galera de Atalaia que esteve presente no evento de hoje. Foi uma honra fazer parte desta festa”, destacou Natalia em seu perfil nas redes sociais.

A Prefeitura de Atalaia foi uma das apoiadoras deste evento, objetivando incentivar a prática esportiva na cidade, dando a oportunidade das pessoas conhecerem outras modalidades. O prefeito Chico Vigário esteve presente e acompanhou as partidas ao lado do coordenador de comunicação, Douglas Melo.