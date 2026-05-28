Ceci destaca importância do posicionamento feminino durante workshop em Maceió

A pré-candidata a deputada estadual Ceci participou, neste sábado (23), do Workshop “Conexão de Expansão”, iniciativa promovida pela Clínica Ana Theotonio, em Maceió, reunindo mulheres em um momento de troca, inspiração e aprendizado.

O encontro abordou temas ligados ao posicionamento, coragem, crescimento pessoal e fortalecimento da presença feminina nos espaços de liderança e empreendedorismo.

Durante sua participação, Ceci também compartilhou uma reflexão sobre coragem e posicionamento feminino:

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“Se posicionar dá medo, mas permanecer escondida custa ainda mais.”

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Para Ceci, momentos como esse reforçam a importância de incentivar mulheres a acreditarem em seu potencial e seguirem ocupando espaços com confiança e propósito.

“Foi uma manhã muito especial, de muito aprendizado e conexão. Precisamos fortalecer cada vez mais mulheres para que elas entendam a força que possuem e não tenham medo de crescer, sonhar e se posicionar”, destacou.

Ceci também parabenizou Ana Theotonio pela iniciativa e pela realização de um encontro voltado ao incentivo, desenvolvimento e fortalecimento feminino.