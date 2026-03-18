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Vereadora Joana D’arck concede entrevista ao Atalaia Pop e destaca projeto contra nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha

Entrevista foi concedida ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
18/03/2026 às 18h19 Atualizada em 18/03/2026 às 18h26
Vereadora Joana D’arck concede entrevista ao Atalaia Pop e destaca projeto contra nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha
Vereadora Joana D’arck concede entrevista ao Atalaia Pop e destaca projeto contra nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha

Na manhã desta quarta-feira (18), a vereadora Joana D’arck (MDB) recebeu, em seu gabinete na Câmara Municipal de Atalaia, o radialista Adaias Ferraz, o Dau, onde participou de uma entrevista exclusiva para o Atalaia Pop. 

Durante a conversa, a parlamentar abordou temas relevantes de sua atuação, com destaque para o projeto de lei recentemente aprovado pelo Legislativo municipal, além de reforçar a importância de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres.

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 001/2026, de autoria da vereadora, que proíbe a nomeação, para cargos públicos, de pessoas condenadas por violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha. Segundo Joana D’arck, a medida representa um avanço no enfrentamento à violência, reafirmando o compromisso do poder público com o respeito e a proteção das mulheres. 

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A vereadora também destacou a importância de ações preventivas e reconheceu o papel da prefeita Ceci como uma voz ativa nesta luta contra o feminicídio, tanto em Atalaia quanto em todo o estado de Alagoas.

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Requerimento apresentado na Câmara Municipal foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao DER de Alagoas para análise.

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