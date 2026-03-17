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Carreta do programa Agora Tem Especialistas amplia acesso a exames em Atalaia

Serviço fortalece a rede de saúde com até 70 exames por dia e mais agilidade no cuidado com as pessoas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
17/03/2026 às 18h33
Carreta do programa Agora Tem Especialistas amplia acesso a exames em Atalaia
Foto: Assessoria

A população de Atalaia já conta com mais um importante reforço na área da saúde. A carreta do programa Agora Tem Especialistas já está em funcionamento no município, ampliando o acesso a exames e contribuindo para diagnósticos mais rápidos e precisos.

A unidade móvel realiza atendimentos de segunda a sábado, das 7h às 17h, com capacidade para até 70 exames por dia. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços especializados, garantindo mais agilidade no cuidado com a saúde e fortalecendo a rede municipal de atendimento.

As marcações para a realização dos exames são feitas previamente na Secretaria Municipal de Saúde, garantindo a organização dos atendimentos e o direcionamento adequado dos pacientes.

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A ação representa um avanço significativo para o município e também para toda a região, proporcionando mais comodidade aos pacientes e reduzindo o tempo de espera por procedimentos diagnósticos.

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A prefeita Ceci destacou a importância da chegada da unidade móvel para a população. “Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde em Atalaia. A presença da carreta do programa Agora Tem Especialistas garante mais rapidez nos diagnósticos e mais cuidado com as pessoas que mais precisam”, afirmou.

Com a iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de investir em ações que promovam mais qualidade de vida, prevenção e atenção integral à saúde da população.

A população de Atalaia já conta com mais um importante reforço na área da saúde. A carreta do programa Agora Tem Especialistas já está em funcionamento no município, ampliando o acesso a exames e contribuindo para diagnósticos mais rápidos e precisos.

A unidade móvel realiza atendimentos de segunda a sábado, das 7h às 17h, com capacidade para até 70 exames por dia. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços especializados, garantindo mais agilidade no cuidado com a saúde e fortalecendo a rede municipal de atendimento.

As marcações para a realização dos exames são feitas previamente na Secretaria Municipal de Saúde, garantindo a organização dos atendimentos e o direcionamento adequado dos pacientes.

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A prefeita Ceci destacou a importância da chegada da unidade móvel para a população. “Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde em Atalaia. A presença da carreta do programa Agora Tem Especialistas garante mais rapidez nos diagnósticos e mais cuidado com as pessoas que mais precisam”, afirmou.

Com a iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de investir em ações que promovam mais qualidade de vida, prevenção e atenção integral à saúde da população.

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