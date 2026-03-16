Vereadora Janaína Montenegro realiza 1ª corrida Elas em Movimento em alusão ao mês da Mulher

Vereadora Janaína foi a idealizadora e organizadora do evento “Elas em Movimento”. Foto: Alberto Vicente

Em alusão ao mês da Mulher, a vereadora Janaína Montenegro realizou no último domingo (15), a 1ª edição da corrida Elas em Movimento, no Distrito Branca, em Atalaia.

Com foco na saúde e no protagonismo feminino, o evento esportivo foi um grande sucesso, reunindo mulheres de diversas regiões do município para participar das provas, com percursos de 2 km e 4 km. A programação contou ainda com premiações em dinheiro, troféus, medalhas, entrega de brindes e diversos sorteios para as participantes.

A corrida contou com o apoio da Prefeitura de Atalaia e do deputado federal Alfredo Gaspar.

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Segundo a vereadora Janaína, o evento foi pensado para ir além da prática esportiva, promovendo também momentos de integração e valorização das mulheres.

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“A corrida vai muito além da saúde física, é cuidado com a saúde emocional e mental, nos leva a superar limites e acreditar que podemos e devemos sempre buscar o nosso espaço na sociedade, pois somos mulheres fortes e corajosas”, destacou.

Ao final da atividade, as participantes também puderam desfrutar de um café da manhã oferecido pelo buffet Jaqueline Cavalcante Buffet.

Para a vereadora, a primeira edição da corrida já deixou uma marca positiva entre as participantes e reforçou a importância de incentivar o autocuidado e a prática de atividades físicas.

“Nosso coração está cheio de gratidão a cada mulher que esteve presente, que correu, caminhou, incentivou e fez parte desse movimento tão bonito. O esporte transforma vidas, fortalece o corpo, cuida da mente e nos lembra da importância de cuidar de nós mesmas”, comentou a vereadora Janaína Montenegro.