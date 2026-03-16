Vereadora Mércia da Saúde participa da corrida “Elas em Movimento” e parabeniza vereadora Janaína pela iniciativa

A vereadora Mércia da Saúde participou neste domingo (15) da primeira edição da corrida “Elas em Movimento”, realizada no Distrito Branca. A ação teve como objetivo promover um momento de união, alegria, incentivo à prática esportiva e valorização das mulheres atalaienses.

Em alusão ao Mês da Mulher, o evento esportivo foi idealizado e organizado pela vereadora Janaína Montenegro, reunindo participantes de diferentes regiões do município de Atalaia. A vereadora Joana D’arck também esteve participando do evento.

Durante a atividade, Mércia da Saúde parabenizou a colega parlamentar pela iniciativa e ressaltou a importância de ações que incentivem hábitos saudáveis entre as mulheres.

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“Muito feliz em participar desse momento que celebra a força, a união e a importância do cuidado com a saúde das mulheres. Quero parabenizar a vereadora Janaína Montenegro por essa iniciativa tão bonita e necessária, especialmente neste mês dedicado às mulheres. A prática de atividades físicas é fundamental para a qualidade de vida, e momentos como esse também fortalecem os laços de amizade e apoio entre nós. Que essa seja apenas a primeira de muitas edições, incentivando cada vez mais mulheres de Atalaia a se movimentarem e cuidarem da sua saúde, destaca a vereadora Mércia.

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A anfitriã do evento também celebrou o sucesso da primeira edição da corrida. Em publicação nas redes sociais, Janaína Montenegro destacou a participação das mulheres e reforçou a importância de iniciativas voltadas ao bem-estar feminino.

“Que possamos continuar incentivando cada vez mais mulheres a se movimentarem, acreditarem em si e viverem uma vida com mais saúde e bem-estar. Muito obrigada a todos que participaram e contribuíram para que esse momento fosse tão especial”, afirmou.

A expectativa da vereadora Janaína é que a corrida Elas em Movimento passe a integrar o calendário de ações voltadas à saúde e valorização da mulher no município.