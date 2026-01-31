Associação dos Plantadores Rurais do Vale do Satuba articulam ações para conter furtos na zona rural

A Associação dos Plantadores Rurais do Vale do Satuba (Asprovales) recebeu, em sua sede, equipes da Polícia Militar de Atalaia e da Polícia Civil de Murici para discutir e organizar ações voltadas ao enfrentamento dos furtos registrados recentemente na região.

Os produtores vêm enfrentando recorrentes ocorrências criminosas ao longo das últimas três safras, com prejuízos acumulados que já ultrapassam R$ 250 mil. Entre os principais alvos estão cabos de cobre utilizados em motores de irrigação e componentes internos de transformadores, fundamentais para o funcionamento das estruturas de produção agrícola.

Diante do impacto financeiro e operacional causado pelas ações criminosas, a associação anunciou a adoção de medidas para ampliar a proteção das propriedades. Entre as iniciativas previstas estão a realização de rondas estratégicas, a instalação de câmeras de monitoramento e o uso de drones para vigilância das áreas produtivas.

A articulação com as forças de segurança busca aumentar a presença policial e inibir novas ocorrências, fortalecendo a cooperação entre produtores e autoridades para garantir a preservação do patrimônio rural e a continuidade das atividades agrícolas na região.