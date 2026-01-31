22°C 35°C
Associação dos Plantadores Rurais do Vale do Satuba articulam ações para conter furtos na zona rural

Associação e forças de segurança alinham medidas e anunciam reforço na vigilância para proteger propriedades e equipamentos agrícolas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Redação - Jornal de Alagoas
31/01/2026 às 09h35
Associação dos Plantadores Rurais do Vale do Satuba articulam ações para conter furtos na zona rural
Reforço na vigilância busca conter prejuízos causados por furtos em propriedades rurais - Foto: Divulgação.

A Associação dos Plantadores Rurais do Vale do Satuba (Asprovales) recebeu, em sua sede, equipes da Polícia Militar de Atalaia e da Polícia Civil de Murici para discutir e organizar ações voltadas ao enfrentamento dos furtos registrados recentemente na região.

Os produtores vêm enfrentando recorrentes ocorrências criminosas ao longo das últimas três safras, com prejuízos acumulados que já ultrapassam R$ 250 mil. Entre os principais alvos estão cabos de cobre utilizados em motores de irrigação e componentes internos de transformadores, fundamentais para o funcionamento das estruturas de produção agrícola.

Diante do impacto financeiro e operacional causado pelas ações criminosas, a associação anunciou a adoção de medidas para ampliar a proteção das propriedades. Entre as iniciativas previstas estão a realização de rondas estratégicas, a instalação de câmeras de monitoramento e o uso de drones para vigilância das áreas produtivas.

A articulação com as forças de segurança busca aumentar a presença policial e inibir novas ocorrências, fortalecendo a cooperação entre produtores e autoridades para garantir a preservação do patrimônio rural e a continuidade das atividades agrícolas na região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
