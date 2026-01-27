23°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows

Atividades começam nesta terça-feira (27) e seguem até 2 de fevereiro.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
27/01/2026 às 18h27
Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows
Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows.

Atalaia já vive o clima de celebração pelos seus 262 anos de história. A Prefeitura de Atalaia preparou uma programação especial que tem início nesta terça-feira (27) e segue até o dia 2 de fevereiro, reunindo manifestações culturais, atividades esportivas e grandes shows que valorizam a identidade do município e fortalecem a convivência entre moradores e visitantes.

A programação começa com apresentações culturais tradicionais realizadas após as missas, na Rua de Cima. Na terça-feira (27), às 21h, acontece a apresentação do Bumba Meu Boi. Na quarta-feira (28), também às 21h, será a vez do Pastoril. Já na quinta-feira (29), no mesmo horário, o público poderá acompanhar a apresentação do grupo de Capoeira e Maculelê, fortalecendo a cultura popular e as tradições do povo atalaiense.

Na sexta-feira (30), a celebração ganha um importante momento de incentivo à saúde e à qualidade de vida com a realização da Corrida Atalaia 262 Anos. O evento reunirá atletas de Atalaia e de outros municípios em um percurso de 5 km, nas categorias feminina e masculina. A largada está marcada para as 19h30, na Quadra de Esporte Raimundo Nonato.

Continua após a publicidade

 

Para a prefeita Ceci, a programação une celebração e cuidado com as pessoas. “Estamos comemorando os 262 anos de Atalaia com atividades que promovem saúde, convivência e qualidade de vida. A corrida é um convite para que a população se movimente, participe e celebre junto com a nossa cidade”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Esporte, Eliane Oliveira, ressaltou o envolvimento da população com a iniciativa. “O encerramento rápido das inscrições mostra o quanto a população abraçou a corrida. Mesmo quem não conseguiu se inscrever oficialmente pode participar e correr com a gente. O mais importante é celebrar Atalaia com saúde e integração”, afirmou.

As comemorações seguem com três dias de grandes shows, que acontecem entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, no Campo do São Sebastião, na Vila José Paulino. Ao lado do vice-prefeito Nicollas, a prefeita Ceci anunciou oficialmente as atrações que vão marcar o aniversário do município, reforçando o compromisso da gestão em valorizar momentos de lazer, convivência e fortalecimento da identidade cultural de Atalaia.

No sábado (31), sobem ao palco Baby Som, Gabriel Rabelo e Rey Vaqueiro. No domingo (1º de fevereiro), as atrações são PV Mello, Nuzio e Fernandinha. Já na segunda-feira (2), data em que Atalaia celebra oficialmente seus 262 anos, a programação será encerrada com um show católico de Flávio Vitor Jr.

Além de celebrar a história do município, a programação tem como objetivo movimentar a economia local, fortalecer o comércio e incentivar o turismo, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de confraternização, alegria e valorização da cultura local. A Prefeitura de Atalaia convida toda a população a participar das comemorações e celebrar mais um ano de história da cidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia.
Solicitação Atendida Há 20 horas

Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia

Comunidade estava há cerca de duas semanas sem abastecimento de água; ação é considerada paliativa pelo parlamentar.

 Jornalista homenageado é natural de Atalaia e faleceu há 10 anos - Foto: Acervo Pessoal.
Homenagem Há 1 dia

Atalaia faz homenagem ao jornalista Valmir Calheiros com nome de rua

Jornalista homenageado é natural de Atalaia e faleceu há 10 anos.

 Festa de Nossa Senhora das Brotas tem início neste sábado (24) e reúne fiéis em Atalaia até 2 de fevereiro. Foto: Pascom Brotas.
Padroeira Há 5 dias

Festa de Nossa Senhora das Brotas tem início neste sábado (24) e reúne fiéis em Atalaia até 2 de fevereiro

Celebração, considerada o evento religioso mais tradicional do município, foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Alagoas.

 Operação Sectio: Polícia Militar prende três pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Atalaia.
3ª CPMI/AL Há 6 dias

Operação Sectio: Polícia Militar prende três pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Atalaia

Também foram apreendidas substâncias entorpecentes e materiais utilizados na atividade criminosa.

 Foto: Assessoria
Atalaia Há 6 dias

Prefeitura de Atalaia entrega certidões do programa “Um Endereço para Chamar de Seu” no Conjunto Santa Edwiges

Ação garante dignidade, segurança jurídica e reconhecimento oficial para famílias da localidade.

Atalaia, AL
29°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 33°
30° Sensação
5.99 km/h Vento
50% Umidade
20% (0.25mm) Chance chuva
05h20 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Quinta
34° 22°
Sexta
33° 22°
Sábado
34° 22°
Domingo
33° 22°
Segunda
35° 21°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
Ceci Rocha
Últimas notícias
Atalaia 262 anos Há 1 hora

Fé e tradição marcam início das celebrações pelos 262 anos de Atalaia
Atalaia 262 anos Há 19 horas

Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows
Solicitação Atendida Há 20 horas

Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia
Homenagem Há 1 dia

Atalaia faz homenagem ao jornalista Valmir Calheiros com nome de rua
Fardamento Escolar Há 1 dia

Prefeita Ceci acompanha entrega dos fardamentos na Creche CRIA e reforça importância da matrícula em Atalaia

Publicidade
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6938 (27/01/26)
03
04
21
32
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3598 (27/01/26)
01
03
04
05
06
07
08
09
11
16
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias