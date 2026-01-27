Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows.

Atalaia já vive o clima de celebração pelos seus 262 anos de história. A Prefeitura de Atalaia preparou uma programação especial que tem início nesta terça-feira (27) e segue até o dia 2 de fevereiro, reunindo manifestações culturais, atividades esportivas e grandes shows que valorizam a identidade do município e fortalecem a convivência entre moradores e visitantes.

A programação começa com apresentações culturais tradicionais realizadas após as missas, na Rua de Cima. Na terça-feira (27), às 21h, acontece a apresentação do Bumba Meu Boi. Na quarta-feira (28), também às 21h, será a vez do Pastoril. Já na quinta-feira (29), no mesmo horário, o público poderá acompanhar a apresentação do grupo de Capoeira e Maculelê, fortalecendo a cultura popular e as tradições do povo atalaiense.

Na sexta-feira (30), a celebração ganha um importante momento de incentivo à saúde e à qualidade de vida com a realização da Corrida Atalaia 262 Anos. O evento reunirá atletas de Atalaia e de outros municípios em um percurso de 5 km, nas categorias feminina e masculina. A largada está marcada para as 19h30, na Quadra de Esporte Raimundo Nonato.

Para a prefeita Ceci, a programação une celebração e cuidado com as pessoas. “Estamos comemorando os 262 anos de Atalaia com atividades que promovem saúde, convivência e qualidade de vida. A corrida é um convite para que a população se movimente, participe e celebre junto com a nossa cidade”, destacou.

A secretária municipal de Esporte, Eliane Oliveira, ressaltou o envolvimento da população com a iniciativa. “O encerramento rápido das inscrições mostra o quanto a população abraçou a corrida. Mesmo quem não conseguiu se inscrever oficialmente pode participar e correr com a gente. O mais importante é celebrar Atalaia com saúde e integração”, afirmou.

As comemorações seguem com três dias de grandes shows, que acontecem entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, no Campo do São Sebastião, na Vila José Paulino. Ao lado do vice-prefeito Nicollas, a prefeita Ceci anunciou oficialmente as atrações que vão marcar o aniversário do município, reforçando o compromisso da gestão em valorizar momentos de lazer, convivência e fortalecimento da identidade cultural de Atalaia.

No sábado (31), sobem ao palco Baby Som, Gabriel Rabelo e Rey Vaqueiro. No domingo (1º de fevereiro), as atrações são PV Mello, Nuzio e Fernandinha. Já na segunda-feira (2), data em que Atalaia celebra oficialmente seus 262 anos, a programação será encerrada com um show católico de Flávio Vitor Jr.

Além de celebrar a história do município, a programação tem como objetivo movimentar a economia local, fortalecer o comércio e incentivar o turismo, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de confraternização, alegria e valorização da cultura local. A Prefeitura de Atalaia convida toda a população a participar das comemorações e celebrar mais um ano de história da cidade.