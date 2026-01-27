Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia.

Após atender apelos de moradores do Residencial Maria de Nazaré, em Atalaia, que relataram estar há aproximadamente duas semanas sem água nas torneiras, o vereador Neto Acioli cobrou providências da BRK Ambiental, concessionária responsável pelo abastecimento no município.

Segundo o parlamentar, o contato foi feito diretamente com um representante técnico do setor de operações da empresa, solicitando uma solução imediata para o problema enfrentado pelas famílias da localidade.

Na tarde desta terça-feira (27), a BRK enviou carros-pipa para abastecer as residências do Maria de Nazaré. A medida, no entanto, foi classificada pelo vereador como paliativa, trazendo apenas um alívio momentâneo à população.

“Cobrei mais uma vez que a BRK resolva essa situação de forma definitiva, para que a água chegue com frequência na torneira das casas do nosso povo. Como representante da população, estou aqui para cobrar sempre melhorias para os atalaienses, principalmente nessa questão do abastecimento, que atinge com mais força alguns bairros”, afirmou Neto Acioli.

O vereador também destacou a insatisfação com os valores cobrados pela concessionária. “É um absurdo a taxa que vem sendo cobrada dos moradores de Atalaia. É preciso baixar esse valor e, acima de tudo, garantir água nas torneiras das residências”, reforçou.

Moradores do Residencial Maria de Nazaré agradeceram a atuação do vereador pelo pronto atendimento e pela disposição em interceder junto à empresa, destacando que a comunidade vem sofrendo com a constante falta de água há muito tempo.