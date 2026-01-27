22°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia

Comunidade estava há cerca de duas semanas sem abastecimento de água; ação é considerada paliativa pelo parlamentar.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
27/01/2026 às 17h53
Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia
Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia.

Após atender apelos de moradores do Residencial Maria de Nazaré, em Atalaia, que relataram estar há aproximadamente duas semanas sem água nas torneiras, o vereador Neto Acioli cobrou providências da BRK Ambiental, concessionária responsável pelo abastecimento no município.

Segundo o parlamentar, o contato foi feito diretamente com um representante técnico do setor de operações da empresa, solicitando uma solução imediata para o problema enfrentado pelas famílias da localidade.

Na tarde desta terça-feira (27), a BRK enviou carros-pipa para abastecer as residências do Maria de Nazaré. A medida, no entanto, foi classificada pelo vereador como paliativa, trazendo apenas um alívio momentâneo à população.

Continua após a publicidade

 

“Cobrei mais uma vez que a BRK resolva essa situação de forma definitiva, para que a água chegue com frequência na torneira das casas do nosso povo. Como representante da população, estou aqui para cobrar sempre melhorias para os atalaienses, principalmente nessa questão do abastecimento, que atinge com mais força alguns bairros”, afirmou Neto Acioli.

Continua após a publicidade

 

O vereador também destacou a insatisfação com os valores cobrados pela concessionária. “É um absurdo a taxa que vem sendo cobrada dos moradores de Atalaia. É preciso baixar esse valor e, acima de tudo, garantir água nas torneiras das residências”, reforçou.

Moradores do Residencial Maria de Nazaré agradeceram a atuação do vereador pelo pronto atendimento e pela disposição em interceder junto à empresa, destacando que a comunidade vem sofrendo com a constante falta de água há muito tempo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornalista homenageado é natural de Atalaia e faleceu há 10 anos - Foto: Acervo Pessoal.
Homenagem Há 7 horas

Atalaia faz homenagem ao jornalista Valmir Calheiros com nome de rua

Jornalista homenageado é natural de Atalaia e faleceu há 10 anos.

 Festa de Nossa Senhora das Brotas tem início neste sábado (24) e reúne fiéis em Atalaia até 2 de fevereiro. Foto: Pascom Brotas.
Padroeira Há 4 dias

Festa de Nossa Senhora das Brotas tem início neste sábado (24) e reúne fiéis em Atalaia até 2 de fevereiro

Celebração, considerada o evento religioso mais tradicional do município, foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Alagoas.

 Operação Sectio: Polícia Militar prende três pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Atalaia.
3ª CPMI/AL Há 5 dias

Operação Sectio: Polícia Militar prende três pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Atalaia

Também foram apreendidas substâncias entorpecentes e materiais utilizados na atividade criminosa.

 Foto: Assessoria
Atalaia Há 5 dias

Prefeitura de Atalaia entrega certidões do programa “Um Endereço para Chamar de Seu” no Conjunto Santa Edwiges

Ação garante dignidade, segurança jurídica e reconhecimento oficial para famílias da localidade.

 Prefeita Ceci. Foto: Assessoria.
Posicionamento Há 6 dias

Ceci reforça necessidade de leis duras diante do recorde de feminicídios no Brasil

Em seu posicionamento, a prefeita destacou que os números não podem ser tratados como estatística fria.

Atalaia, AL
27°
Parcialmente nublado
Mín. 22° Máx. 33°
29° Sensação
4.28 km/h Vento
66% Umidade
46% (0.38mm) Chance chuva
05h20 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Quarta
33° 22°
Quinta
33° 22°
Sexta
31° 23°
Sábado
34° 23°
Domingo
35° 23°
Publicidade
Ceci Rocha
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Solicitação Atendida Há 25 minutos

Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia
Homenagem Há 7 horas

Atalaia faz homenagem ao jornalista Valmir Calheiros com nome de rua
Fardamento Escolar Há 9 horas

Prefeita Ceci acompanha entrega dos fardamentos na Creche CRIA e reforça importância da matrícula em Atalaia
Bicampeão Master Há 2 dias

Unidos da Vila é bicampeão do Campeonato Atalaiense de Futebol Master
Esporte Há 3 dias

Com apoio da vereadora Joana D’arck, torneio de futsal fortalece a comunidade e valoriza o esporte no bairro São Sebastião

Publicidade
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias