Festa de Nossa Senhora das Brotas tem início neste sábado (24) e reúne fiéis em Atalaia até 2 de fevereiro. Foto: Pascom Brotas.

Tem início neste sábado (24) a tradicional Festa de Nossa Senhora das Brotas, padroeira do município de Atalaia, na Zona da Mata de Alagoas. O evento religioso, considerado o mais importante da cidade, segue até o dia 2 de fevereiro, data dedicada à Padroeira, e deve reunir um grande número de fiéis em momentos marcados pela fé, oração, louvor e gratidão.

A abertura da festividade será marcada por um grande buzinaço, organizado pela Paróquia de Nossa Senhora das Brotas. A iniciativa busca promover um momento especial de fé, união e testemunho público da devoção dos atalaienses à Mãe e Padroeira do município.

Reconhecida oficialmente como Patrimônio Histórico, Cultural e Bem Imaterial do Estado de Alagoas, a festividade passou a ter esse título por meio da Lei nº 9.206, de 15 de abril de 2024. A proposta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa de Alagoas e apresentada pelo deputado estadual Ronaldo Medeiros (PT), a partir de uma solicitação do Instituto Zequinha Batinga.

Segundo a legislação, o reconhecimento tem como objetivo preservar e valorizar essa manifestação religiosa e cultural, que integra a identidade histórica e social de Atalaia e, desde 2024, passou a ser oficialmente patrimônio de todo o estado.

O pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Brotas, padre José Magalhães, destacou o significado espiritual da festa e convidou toda a comunidade a participar da programação.

“Queridos filhos e filhas de Nossa Senhora das Brotas, nossa Mãe e Padroeira, queremos proclamar as maravilhas do Senhor realizadas em nossa vida, em nossa comunidade e em nossa cidade por meio da intercessão fiel de nossa mãe do céu. Nessa alegria de filhos de Maria, vamos, juntos, celebrar os seus festejos e proclamar juntos à Ela que nossa terra é terra de Santa Cruz”, afirmou.

Ainda de acordo com o pároco, durante os dias de celebração, os fiéis irão refletir sobre o tema “Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada”, para proclamar que o Senhor realiza maravilhas em favor de sua serva. “Esperamos por você e sua família”, convida o pároco Pe. José Magalhães.