Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Operação Sectio: Polícia Militar prende três pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Atalaia

Também foram apreendidas substâncias entorpecentes e materiais utilizados na atividade criminosa.

Por: Redação Fonte: Assessoria 3ª CPM/I
22/01/2026 às 20h06



A Polícia Militar de Alagoas segue firme no combate ao tráfico de drogas, reforçando o compromisso com a segurança e a ordem pública. E, nas primeiras horas desta quinta-feira (22), a 3ª Companhia Independente deflagrou, no município de Atalaia, a Operação Sectio.

A operação teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes.

Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, e o levantamento das informações, foram realizados com apoio da Diretoria de Inteligência da PMAL (DINT) e da Chefia Geral de Inteligência Integrada (CHEGII).

Como resultado da operação, 03 indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além de serem apreendidas substâncias entorpecentes e materiais utilizados na atividade criminosa.

Material Apreendido:

207g de maconha;
19 pedras de crack;
12g de cocaína;
01 balança de precisão;
19 embalagens plásticas;

3ª Companhia Independente - Guardiões do Vale do Paraíba! 

Foto: Assessoria
WebFiber - Internet Banda Larga
