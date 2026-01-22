Operação Sectio: Polícia Militar prende três pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Atalaia.

A Polícia Militar de Alagoas segue firme no combate ao tráfico de drogas, reforçando o compromisso com a segurança e a ordem pública. E, nas primeiras horas desta quinta-feira (22), a 3ª Companhia Independente deflagrou, no município de Atalaia, a Operação Sectio.
A operação teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes.
Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, e o levantamento das informações, foram realizados com apoio da Diretoria de Inteligência da PMAL (DINT) e da Chefia Geral de Inteligência Integrada (CHEGII).
Como resultado da operação, 03 indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além de serem apreendidas substâncias entorpecentes e materiais utilizados na atividade criminosa.
Material Apreendido:
207g de maconha;
19 pedras de crack;
12g de cocaína;
01 balança de precisão;
19 embalagens plásticas;
3ª Companhia Independente - Guardiões do Vale do Paraíba!