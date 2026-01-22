20°C 33°C
Prefeitura de Atalaia entrega certidões do programa "Um Endereço para Chamar de Seu" no Conjunto Santa Edwiges

Ação garante dignidade, segurança jurídica e reconhecimento oficial para famílias da localidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
22/01/2026 às 16h07 Atualizada em 22/01/2026 às 16h56
Prefeitura de Atalaia entrega certidões do programa "Um Endereço para Chamar de Seu" no Conjunto Santa Edwiges
Foto: Assessoria

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta quinta-feira (22), a entrega de 18 certidões do programa “Um Endereço para Chamar de Seu” às famílias do Conjunto Santa Edwiges, localizado no Bairro 21. A iniciativa representa um passo fundamental para garantir dignidade, cidadania e reconhecimento oficial a comunidades historicamente invisibilizadas pelo poder público.

Por meio do programa, as famílias passam a ter endereço oficialmente reconhecido, com a entrega das certidões e a fixação das placas de numeração das residências e das ruas, assegurando o acesso a serviços essenciais como saúde, educação, assistência social e correspondência.

A ação é fruto de uma importante parceria entre a Prefeitura de Atalaia, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), o Ministério das Cidades e o Laboratório de Regularização Fundiária da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Uma união de forças que reafirma o compromisso com a segurança jurídica, a inclusão social e o desenvolvimento urbano sustentável.

Durante a atividade, a prefeita Ceci participou da entrega das certidões e realizou, de forma simbólica, a fixação da primeira placa de numeração residencial em uma das casas beneficiadas no conjunto. Um gesto simples, mas carregado de significado, que marca o início de uma nova realidade para dezenas de famílias.

“Estive na Comunidade Santa Edwiges participando de uma ação que representa dignidade e respeito com as pessoas. Ter um endereço não é só um detalhe, é um direito garantido. É poder acessar saúde, educação, assistência social e tantos outros serviços. Nossa gestão segue trabalhando para incluir, reconhecer e cuidar de quem sempre fez parte da nossa história”, destacou a prefeita Ceci.

A Prefeitura de Atalaia reforça que o programa “Um Endereço para Chamar de Seu” seguirá avançando em outras comunidades do município, ampliando o alcance da regularização fundiária e promovendo mais cidadania, justiça social e qualidade de vida para a população.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
