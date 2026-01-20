Terceiro Encontro da Família Vasconcelos reúne gerações em Atalaia

Tradicional família atalaiense, a Vasconcelos, reuniu neste último sábado (17), várias gerações para a realização do terceiro encontro, que contou com a participação de descendentes de Aristeu Vasconcelos (in memoriam), ex-vereador do município de Atalaia. O evento aconteceu em um espaço de festas localizado no bairro José Paulino.

Idealizado por Roberta e Emerson Vasconcelos, o encontro contou com a participação de cerca de 40 familiares, que celebraram um momento marcado pela confraternização, emoção e resgate da história familiar.

O objetivo do encontro é fortalecer os laços entre os membros da família, promovendo a convivência e mantendo vivas as memórias construídas ao longo das gerações. Durante o evento, não faltaram lembranças e histórias dos momentos vividos no antigo casarão do saudoso Aristeu Vasconcelos, cenário de muitas resenhas e encontros familiares.

Para Cláudia Vasconcelos, a iniciativa ganha ainda mais significado diante do tempo e das perdas.

“Passamos muito tempo sem nos ver, pois cada um tomou rumos diferentes. Por isso, a importância de momentos como esse, onde reunimos a família para relembrar as histórias. Pensamos em não fazer esse ano, pois perdemos recentemente uma prima, mas como não sabemos o dia de amanhã, realizamos o encontro e saiu tudo perfeito”, destacou.