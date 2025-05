Oficina Intersetorial da PMPI reúne profissionais para construção do texto base teórico em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio das secretarias envolvidas no Programa Municipal pela Primeira Infância (PMPI), participou nesta quinta-feira (22) da Oficina Intersetorial para Construção do Texto Base Teórico do PMPI, realizada na Biblioteca do SESI, localizada na Praça do Mapa.

O encontro reuniu profissionais de diversas áreas — saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos — com o objetivo de alinhar diretrizes e contribuições técnicas para a elaboração do documento que servirá como base conceitual e estratégica do programa municipal. O texto norteará políticas públicas voltadas ao cuidado, proteção e desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

Durante a oficina, os participantes compartilharam experiências, apresentaram propostas e discutiram as especificidades do município de Atalaia, garantindo que o documento reflita a realidade local e fortaleça a atuação intersetorial. A construção coletiva do texto é uma etapa fundamental para a consolidação do PMPI como política pública permanente e estruturante.

A prefeita Ceci reforçou a importância da iniciativa. “Cuidar da primeira infância é investir no futuro da nossa cidade. Estamos unindo forças, com responsabilidade e compromisso, para garantir que nossas crianças cresçam com dignidade, oportunidades e proteção”, disse.

A atividade integra o cronograma de ações do Selo UNICEF e do Plano Municipal pela Primeira Infância, que está em fase de finalização e será um marco para a consolidação de políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos no município.