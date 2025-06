Prefeitura de Atalaia inicia curso gratuito de Assistente Administrativo em parceria com o Senac

Teve início nesta semana o Curso de Assistente Administrativo oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Atalaia, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

O curso acontece na modalidade presencial e tem carga horária total de 160 horas. Ao final do curso, os participantes receberão certificado reconhecido pelo SENAC, instituição renomada na formação profissional em todo o país.

Ao todo, 25 alunos integram a turma. São alunos com idade mínima de 15 anos, que estão cursando ou já concluíram o ensino médio e pertencem a famílias com renda per capita de até dois salários-mínimos — critério para participação no programa.

Continua após a publicidade

Durante a aula inaugural, a secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, esteve presente para dar boas-vindas aos estudantes e reforçar o compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional dos atalaienses.

Continua após a publicidade

"É uma grande oportunidade para os nossos jovens e adultos se prepararem melhor para o mercado de trabalho, com um curso reconhecido e de qualidade", destacou a secretária.

Os alunos receberam ainda kits com bolsa, camisa e garrafa térmica.