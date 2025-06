Atalaia discute novas propostas de políticas públicas durante 14ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizou na manhã desta quinta-feira (26) a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “20 anos do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): construção, proteção social e resistência”.

O encontro teve como objetivo discutir e propor novas políticas públicas voltadas para a assistência social, garantindo que as ações desenvolvidas no município sejam inclusivas e eficazes no atendimento à população, especialmente aos grupos em situação de vulnerabilidade e risco social.

Durante o evento, foi realizada a leitura do regimento interno e os participantes acompanharam uma palestra magna ministrada pela assistente social Adriana Barros. Ao final da conferência, foram escolhidos os delegados que representarão Atalaia na 14ª Conferência Estadual de Assistência Social.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Nicollas, da secretária municipal de assistência social Valéria Araújo, dos vereadores Jaminho Brasil, João Severo e Rosi do Yai, além de outros secretários municipais, trabalhadores do SUAS e representantes da sociedade civil.

Para o vice-prefeito Nicollas, o momento foi marcado pela escuta e pela construção conjunta de políticas públicas.

“Reafirmo meu compromisso com a população atalaiense e com uma assistência social que acolhe, protege e transforma vidas. Seguimos juntos, ao lado da prefeita Ceci, por uma Atalaia mais justa e humana”, afirmou.

A secretária Valéria Araújo também destacou a importância da conferência. “A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Atalaia é um espaço democrático, de participação popular e construção coletiva de propostas de melhorias, aprimoramento e fortalecimento da Política Pública de Assistência Social do nosso município”.