Em Atalaia, MST realiza o Arraiá da Reforma Agrária da Brigada Carlos Marighella

Aconteceu neste sábado (28), na noite de fogueira de São Pedro, o Arraiá da Reforma Agrária da Brigada Carlos Marighella no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia (AL). Uma noite pra lá de animada, com comidas típicas, bandeirolas e muita animação.

As atrações culturais que esquentaram o festejo foram a Quadrilha Junina Estrela Nordestina, o Grupo de Carimbó do município e o tradicional forró pé de serra com Bento Forrozeiro.

Teve bolo de milho, canjica, pé de moleque, milho cozinhado, mugunzá, arroz doce e outras delícias da Reforma Agrária, feitas com muito carinho pelas famílias camponesas. E claro, o tradicional bingo de um carneiro, que foi ganho pelo o pessoal do Acampamento São José.

