Prefeita Ceci acompanha de perto ações no Distrito Ouricuri após fortes chuvas.

Após retornar da agenda em Brasília, a prefeita de Atalaia, Ceci, esteve nesta quarta-feira (21) no Distrito Ouricuri para acompanhar de perto as ações realizadas pela Prefeitura durante o período de fortes chuvas que atingiu a região. A visita incluiu o monitoramento da limpeza do córrego local, que ficou obstruído por lama e vegetação, além da visita às famílias acolhidas na escola do povoado.

“A gente fez todo um plano de atenção para esse período chuvoso. Graças a Deus, está tudo ocorrendo bem e sem maiores transtornos. Quando surge algum ponto de alagamento, nossa equipe vai lá e resolve. Agradeço muito a dedicação de todos os profissionais que estiveram atuando incansavelmente nesses últimos dias”, destacou a prefeita Ceci.

Durante a visita, a prefeita também reforçou o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura da comunidade. O asfaltamento do Distrito Ouricuri está em andamento e deve encerrar anos de sofrimento com a lama no inverno.

“Esse vai ser o último inverno do Ouricuri na lama. O nosso asfalto já está chegando em todas as ruas. Quero agradecer ao nosso deputado federal Arthur Lira, que é um grande parceiro dessa conquista. Esse é o último ano da lama por aqui”, afirmou.

A prefeita ainda tranquilizou a população sobre o nível do Rio Paraíba, que é monitorado constantemente pela Defesa Civil do município. “O rio não chegou nem na cota de atenção e já está descendo. Não há motivo de preocupação quanto a isso. A gente segue monitorando tudo, com responsabilidade e cuidado”, disse.

A gestão municipal segue em campo, com equipes da Assistência Social, Infraestrutura e Defesa Civil atuando nas áreas mais impactadas. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone (82) 99416-3769.