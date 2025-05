Atalaia no caminho do progresso: BR-316 será duplicada até a cidade e rodovia da região será federalizada

Durante agenda oficial em Brasília nesta terça-feira (20), a prefeita Ceci recebeu uma excelente notícia diretamente do ministro dos Transportes, Renan Filho: a duplicação da BR-316 será estendida até Atalaia, última cidade da Região Metropolitana de Maceió. A confirmação foi feita durante reunião no Ministério dos Transportes, com participação do vice-prefeito Nicollas.

O ministro destacou que o projeto do Arco Metropolitano de Maceió, que já contempla a duplicação da BR-316 e da BR-424, agora será ampliado para incluir Atalaia. “Já determinamos a elaboração do projeto para que Atalaia esteja no processo de duplicação. Em breve, se Deus quiser, as pessoas vão sair de Atalaia até Maceió em pista dupla”, afirmou Renan Filho.

Além disso, o ministro anunciou que a estrada que liga Atalaia a municípios como Capela, Cajueiro, Viçosa e Chã Preta será federalizada. Isso significa que a via será incorporada à malha federal, passando a ter padrão de rodovia federal, com mais qualidade, segurança e infraestrutura.

A prefeita Ceci celebrou o anúncio. “É uma conquista gigante para Atalaia e para todo o Vale do Paraíba. A duplicação vai facilitar o acesso, impulsionar a economia e garantir mais segurança para quem transita pela região. Agradeço ao ministro Renan Filho por sempre olhar com carinho para nossa cidade”, declarou.

O vice-prefeito Nicollas reforçou o impacto regional da obra. “Essa duplicação vai beneficiar não apenas Atalaia, mas todo o Vale do Paraíba, integrando mais municípios e promovendo desenvolvimento para nossa região”, destacou. A Prefeitura de Atalaia segue trabalhando incansavelmente para levar melhorias reais à população. Essa conquista é mais um passo rumo a um futuro com mais mobilidade, oportunidades e qualidade de vida para os atalaienses.