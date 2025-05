Nível do rio em Atalaia está sendo monitorado e segue abaixo da cota de atenção.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Defesa Civil Municipal, informa que está monitorando constantemente o nível do rio que corta o município, especialmente neste período de intensas chuvas.

Até o momento, não foi atingida a cota de atenção, que é de 4,5 metros. O nível atual está dentro da normalidade e não há risco iminente para a população. O trabalho de monitoramento é feito de forma contínua para garantir a segurança dos moradores das áreas ribeirinhas e de todo o município.

Caso o nível do rio se aproxime da cota de atenção, a Prefeitura emitirá novo aviso preventivo, com orientações à população. O objetivo é garantir uma resposta rápida e eficiente diante de qualquer mudança no cenário.

A Prefeitura de Atalaia reforça seu compromisso com a prevenção e a segurança da população. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil de Atalaia pelo telefone (82) 99416-3769.