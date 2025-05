Sala de Espera no CadÚnico aborda combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Fortes Chuvas Há 3 horas Nível do rio em Atalaia está sendo monitorado e segue abaixo da cota de atenção Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil de Atalaia pelo telefone (82) 99416-3769.

Em Brasília Há 1 dia Prefeita Ceci e vice Nicollas participam da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios Evento reúne líderes municipais de todo o país para discutir políticas públicas e fortalecimento do municipalismo.