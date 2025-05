CAPS de Atalaia realiza ação em alusão ao 18 de maio e reforça a importância do cuidado em liberdade.

Nesta terça-feira (13), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Atalaia realizou uma ação especial voltada à conscientização sobre a luta antimanicomial, tema lembrado nacionalmente no dia 18 de maio. O evento reforçou a importância da reforma psiquiátrica e da construção de um cuidado mais humanizado, aberto e acolhedor para pessoas com transtornos mentais.

A atividade reuniu profissionais da saúde, usuários e familiares em um momento de escuta, informação e valorização da rede de atenção psicossocial.

A coordenadora do CAPS de Atalaia, Márcia Eleonora , explicou o objetivo da ação. “Estamos reforçando o 18 de maio, que fala sobre a reforma psiquiátrica. Antes, o tratamento era muito fechado, desumanizado. E hoje, com a reforma, o Brasil inteiro conta com os CAPS. O CAPS funciona de forma aberta para todos: pessoas com transtornos mentais, com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, e também crianças com transtorno do espectro autista”, disse.

Ela destacou ainda que a equipe é multidisciplinar e atende de segunda a sexta, das 8h às 16h. “É um trabalho contínuo, e sempre orientamos as famílias a superarem o preconceito. Quando houver alguém que precise de apoio, tragam ao CAPS. O cuidado é possível, e o resultado é uma vida mais equilibrada e com dignidade”, explicou Márcia.

O evento também reforçou o compromisso da Prefeitura de Atalaia com uma saúde mental inclusiva, acessível e integrada, que reconhece a importância da escuta, do vínculo com as famílias e do acolhimento humanizado.

A gestão municipal segue investindo no fortalecimento da rede psicossocial e na valorização dos profissionais que atuam na promoção da saúde mental com empatia e compromisso.