Central de Abastecimento Farmacêutico moderniza serviço e oferece suporte via WhatsApp.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá mais um passo em direção a uma saúde pública mais acessível e conectada com a população. A partir de agora, a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) conta com um canal direto de comunicação via WhatsApp, facilitando o contato da comunidade com os serviços farmacêuticos do município.

Através do número (82) 99306-8605, a Prefeitura visa agilizar o atendimento e oferecer mais praticidade aos atalaienses que precisam de informações sobre medicamentos, disponibilidade nas unidades de saúde, orientações sobre receituários e demais demandas relacionadas ao abastecimento farmacêutico.

“Estamos modernizando a forma de cuidar da nossa gente. Essa ferramenta vai aproximar ainda mais a população dos serviços de saúde, garantindo mais eficiência e rapidez nas respostas”, destacou a prefeita Ceci.

Continua após a publicidade

O serviço funciona em horário comercial e está disponível para dúvidas, sugestões e informações que contribuam para o melhor funcionamento da rede de saúde.

Continua após a publicidade

Com mais esse canal, Atalaia reafirma seu compromisso com uma saúde pública mais humana, eficiente e próxima de quem mais precisa.