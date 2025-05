Prefeita Ceci visita obra de reforma da Unidade de Saúde Nova Olinda: “É mais que uma reforma, é uma reconstrução”

A prefeita Ceci esteve nesta terça-feira (13) acompanhando de perto o andamento da reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Olinda, em Atalaia. A obra faz parte do conjunto de melhorias na infraestrutura da saúde municipal e vai garantir mais dignidade, conforto e segurança para os usuários e profissionais da unidade.

Durante a visita, a prefeita conversou com moradores e com a equipe da obra, e destacou que a UBS Nova Olinda foi gravemente afetada por duas enchentes nos últimos anos, ficando em condições críticas de funcionamento.

“Lembrando, pessoal, que essa unidade básica passou por duas enchentes. Agora chegou a hora dela ser revitalizada de verdade. E como eu sempre digo: quando a gente entra numa reforma dessas, não é só reforma, e reconstrução mesmo”, disse a prefeita.

Ceci destacou que a estrutura elétrica do prédio estava completamente comprometida, com caixas danificadas, fios deteriorados e diversos pontos de risco. “Nada prestava mais. Quando a equipe ia trocar uma tomada, precisava trocar tudo. Toda a instalação elétrica está sendo refeita, além de reabertura de portas, substituição de telhado, e muito mais”, disse.

“Esse prédio aqui estava morto. Agora ele vai voltar a servir com dignidade a quem mais precisa. E vocês me perguntam: ‘Prefeita, por que não fez antes?’ Porque, gente, tudo em Atalaia estava acabado. Tudo! Mas a gente vem fazendo muito. E agora, vamos fazer ainda mais. Essa é a mudança que os atalaienses esperavam — e a gente está entregando”, concluiu a prefeita.

A obra da UBS Nova Olinda reforça o compromisso da gestão com uma saúde pública acessível, funcional e acolhedora, com foco na reconstrução da estrutura da cidade, principalmente nos bairros que mais sofreram com o abandono em gestões anteriores.

A previsão é que a unidade volte a funcionar com atendimento pleno, mais conforto para a população e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde.