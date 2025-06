Vacinação nas creches de Atalaia tem início com ação conjunta das Secretarias de Saúde e Educação.

Começou nesta segunda-feira (2) mais uma importante ação da Prefeitura de Atalaia para cuidar da saúde das nossas crianças desde os primeiros anos de vida. As Secretarias Municipais de Saúde e Educação deram início à campanha de vacinação nas creches municipais, com o objetivo de garantir proteção contra diversas doenças preveníveis.

A iniciativa contempla um cronograma de visitas às unidades de ensino infantil da cidade, levando equipes de vacinação até os locais onde estão os pequenos. A campanha abrange imunizantes como gripe (influenza), sarampo, caxumba, rubéola, entre outras vacinas previstas no calendário básico.

A prefeita Ceci destacou a importância da ação conjunta. “Essa é uma iniciativa que mostra o compromisso da nossa gestão com o cuidado integral das crianças. Saúde e educação andam juntas, e vacinar é um ato de responsabilidade com o presente e com o futuro da nossa cidade”, disse.

A secretária de Saúde, Danielle Lobo, reforçou que a vacinação nas creches facilita o acesso das famílias e garante maior cobertura vacinal.

“Levar a vacina até onde as crianças estão é garantir que nenhuma fique de fora. É uma forma prática, segura e eficiente de proteger a nossa população mais vulnerável”, explicou.

Já a secretária de Educação, Glauciane Wanderley, destacou o papel das escolas como espaços de cuidado e cidadania.

“Mais do que ensinar, também temos a missão de proteger. Essa ação representa o nosso olhar atento para o bem-estar dos nossos alunos”, reforçou.

Confira o cronograma da vacinação nas creches:

03/06 (Terça-feira):

• Creche Sementes do Amanhã (Santa Inês) – 07h30

• Creche CRIA (Nazareth) – 13h30

04/06 (Quarta-feira):

• Creche Helena de Albuquerque (Olhos d’Água) – 07h30

• Creche Donilia Pereira (Branca) – 07h30

05/06 (Quinta-feira):

• Creche Maria Alves Brasil (Altos) – 07h30

• Creche Sítio do Pica-Pau Amarelo (Santo Antônio) – 13h30

A campanha reforça que cada dose aplicada é uma barreira contra vírus e infecções, contribuindo diretamente para um futuro mais saudável. A Prefeitura de Atalaia reforça o chamado: vacinar é um gesto de amor e responsabilidade.