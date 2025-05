Prefeitura de Atalaia segue com campanha de vacinação contra o HPV nas escolas.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue firme na campanha de vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) nas escolas da rede municipal de ensino. Nesta quinta-feira (15), a equipe de saúde esteve na Escola Francisco Pontes, levando proteção e informação aos alunos.

A ação faz parte da estratégia de prevenção adotada pelo município para ampliar a cobertura vacinal entre adolescentes e garantir mais saúde e segurança para as futuras gerações. A vacina contra o HPV é fundamental para prevenir casos de câncer do colo do útero, de pênis, ânus e garganta, além de outras complicações causadas pelo vírus.

A prefeita Ceci Rocha Herrmann reforçou a importância da mobilização nas unidades escolares.

“Vacinar nossos jovens é cuidar do presente e proteger o futuro. O HPV é silencioso, mas a prevenção é poderosa. Vamos continuar levando essa campanha a cada escola, cuidando das nossas crianças e adolescentes com responsabilidade e amor”, destacou a gestora.

A campanha segue nos próximos dias com novas visitas às escolas, de acordo com cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde, garantindo que todos os estudantes dentro da faixa etária recomendada recebam a vacina de forma segura e gratuita.

A Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da população, promovendo ações que previnem doenças e fortalecem o cuidado com a nossa gente.