Adesivaço chama atenção em Atalaia para campanha Maio Laranja: proteger é dever de todos.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira (12) um grande adesivaço pelas ruas da cidade em alusão à campanha Maio Laranja, que promove a luta contra o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação mobilizou equipes da assistência social, servidores públicos e representantes da rede de proteção, com o objetivo de levar informação, despertar consciência e reforçar a importância da denúncia e da prevenção. Durante o adesivaço, veículos foram identificados com mensagens de proteção e cidadãos receberam materiais informativos com orientações sobre como identificar e denunciar casos de violência.

A campanha segue ao longo de todo o mês com palestras, oficinas, rodas de conversa e ações educativas nas escolas, nas ruas e nos espaços públicos de Atalaia.

“Maio Laranja não é só uma campanha, é um chamado urgente à responsabilidade coletiva. Precisamos proteger nossas crianças todos os dias. E esse movimento nas ruas é só o começo de um mês inteiro de mobilização aqui em Atalaia”, afirmou a prefeita Ceci.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, destacou que a campanha é uma das prioridades da pasta e conta com o envolvimento direto de toda a rede socioassistencial. “Nossa missão é acolher, orientar e proteger. O Maio Laranja é um compromisso com a vida, com a infância e com a dignidade. A sociedade precisa entender que o silêncio é cúmplice da violência. Por isso, vamos seguir nas ruas, nas escolas e nas comunidades, levando esse alerta”, disse.

A campanha Maio Laranja em Atalaia reforça o compromisso da gestão com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, mobilizando o município com ações reais, contínuas e de impacto social.

Em caso de suspeita de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, procure o Conselho Tutelar ou ligue gratuitamente para o Disque 100. A campanha Maio Laranja vai até o fim do mês com diversas ações por toda a cidade.