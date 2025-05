Super Copa Santo Antônio tem 12 gols em quatro jogos na 2ª rodada; Real Madrid vence em jogo mais movimentado

A competição segue no próximo final de semana com mais quatro partidas válidas pela fase de grupos.

No jogo de abertura, Os Meninos de Deus derrotaram o Esporte Clube XXI por 3 a 1. Leandro Doceiro marcou uma vez e Marcos balançou a rede duas vezes para garantir a vitória. Rafael Ferreira fez o único gol do Esporte Clube XXI.

O destaque da rodada ficou por conta do confronto entre Real Madrid e Guarani de Boca da Mata, que terminou com vitória do Real por 3 a 2. Celso (2x) e um gol contra garantiram os três pontos para o time, enquanto Mateus e Mikael descontaram para o Guarani.

A segunda rodada da 1ª Super Copa Santo Antônio de futebol amador agitou a Arena Ceci Vigário neste domingo (11), com quatro partidas e 12 gols marcados. A competição, organizada por Mateus e Leandro, reúne 16 equipes e cerca de 350 atletas de diversas regiões do município de Atalaia, em Alagoas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

1ª rodada Há 1 semana Quatro jogos marcam a abertura da 1ª Super Copa Santo Antônio de futebol amador Muito equilibrio e poucos gols pela primeira rodada.

Destaque Há 1 semana Adriano Imperador grava vídeo em resposta a homenagem de jovem jogador do CRB Sub-20 do Galo venceu o time do Ceará por 2 a 1, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Alagoano Sub-20 Há 2 semanas Independente Atalaia estreia no Campeonato Alagoano Sub-20 em casa contra o Coruripe Equipe atalaiense está no Grupo B.

Sub-17 Há 2 semanas Empate fora de casa garante Independente Atalaia classificado na 3ª colocação do Grupo B do Alagoano Sub-17 O atacante Nicolas Gigante marcou o gol do Independente.