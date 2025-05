Prefeitura de Atalaia avança na modernização da educação com reforma da Escola Municipal Adília Vieira da Costa, no Povoado Sapucaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, dá continuidade ao seu programa de reestruturação da rede de ensino com a reforma da Escola Municipal Adília Vieira da Costa, situada no Povoado Sapucaia. A iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura escolar, garantindo ambientes adequados para o desenvolvimento educacional de crianças e jovens do município.

Com esta obra, a gestão municipal alcança a marca de 17 unidades escolares totalmente reformadas e modernizadas, reafirmando o compromisso da administração com a oferta de uma educação pública de qualidade.

As intervenções na Escola Adília Vieira da Costa contemplam a requalificação completa das salas de aula, revitalização de áreas comuns, melhoria das instalações elétricas e hidráulicas, adequação de banheiros, acessibilidade, além da valorização dos espaços de convivência, proporcionando mais conforto, segurança e funcionalidade para alunos, professores e colaboradores.

A prefeita Ceci Herrmann destacou a importância das obras para a valorização da educação no município. “Acreditamos que a base para uma educação de qualidade passa, necessariamente, por oferecer uma infraestrutura digna e moderna para nossos estudantes e profissionais da educação. A reforma da Escola Municipal Adília Vieira da Costa é mais um passo nesse caminho, que já contabiliza 17 escolas revitalizadas em nossa gestão. Seguiremos investindo para que todas as unidades de ensino estejam preparadas para acolher e incentivar o aprendizado, refletindo o nosso compromisso com o futuro de Atalaia”, afirmou a prefeita.

O investimento na modernização da rede municipal de ensino reforça a política pública adotada pela Prefeitura de Atalaia, que busca não apenas melhorias estruturais, mas também o fortalecimento de um ambiente educacional mais inclusivo, seguro e estimulante para toda a comunidade escolar.

A entrega da unidade requalificada será realizada em breve, beneficiando diretamente os moradores do Povoado Sapucaia e reafirmando o compromisso da gestão com a promoção do desenvolvimento social através da educação.