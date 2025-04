Alunos da Escola Municipal Suzana Craveiro realizam encenação da Paixão de Cristo.

Um espetáculo de Fé e Amor, emocionou a todos que prestigiaram na noite desta quarta-feira (16), a segunda edição do Projeto Paixão de Cristo, encenado por alunos da Escola Municipal Suzana Craveiro, em Atalaia.

Esse projeto foi idealizado pelo coordenador Fernando Melo, e elaborado pela diretora Rita Leite, e contou com o apoio e participação da equipe de eventos da escola, além de todos os professores dos anos iniciais, finais e EJA.

Em 2023, após uma apresentação do grupo da Renovação Carismática Vinde a Luz, da Igreja Católica da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, que foi realizado na escola, o coordenador Fernando Melo, idealizou a possibilidade dos alunos da escola Suzana Craveiro, fazerem essa mesma apresentação, e a partir daí, iniciou a elaboração de um belo projeto, que através do teatro na escola, traz como objetivo evangelizar os alunos, os seus familiares, além da comunidade que são os maiores parceiros.

“Foram tantos planejamentos e loucuras, que fez com que o projeto saísse do papel”, destacou o coordenador Fernando Melo, idealizador do projeto. Na sua primeira edição, depois de um longo período de ensaios, confecções de roupas e cenários, a escola conseguiu realizar, superando todas as expectativas possíveis. Não diferente dessa segunda edição, desde o mês de fevereiro, os alunos, funcionários e professores, se prepararam para este grande dia. Assim, toda a equipe de eventos e os demais funcionários, a cada ano, buscam superar as expectativas.

Para a edição 2025, a escola contou com o apoio da secretaria municipal de educação, através da secretária Glauciane Veiga, além do apoio incondicional da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicolas, que também são grandes incentivadores.

“A proposta do projeto, não ficou presa somente na apresentação, o mesmo foi trabalhou em sala de aula de forma interdisciplinar, pelos professores de todas as disciplinas e anos de ensino”, destaca o coordenador Fernando Melo.

O projeto contou também com a participação dos professores Fábio e Alice, responsáveis pela montagem do elenco e ensaios, e que incansavelmente se doaram para a realização deste projeto. Ainda contou com os funcionários Iggor, responsável pela sonorização e cenários, além do Bruno Italo, responsável pela coreografia, montagem dos cenários e figurino dos personagens. A divulgação e filmagem do espetáculo e apoio nos ensaios, são de responsabilidades dos funcionários Otávio, Gisele, Eline e Nelma. Como responsável pelo financeiro do projeto, estão as funcionárias Cristina e Adriana. E, na organização da logística de todo o evento, ficou na responsabilidade da diretora Rita Leite e da coordenadora Íris Regina. Todos os demais professores ficaram na responsabilidade da execução projeto em sala de aula, além do apoio na organização no dia do evento.

“O Projeto Paixão de Cristo, vem a cada ano, se tornando um dos principais eventos da escola, e nada seria possível se não contasse com o envolvimento de toda equipe, apoio dos nossos parceiros, pais e alunos”, completa Fernando Melo.