Atalaia sediou reunião dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas

Vereador Presente Há 2 semanas Vereador Neto Acioli prestigia inauguração da Creche Cria do Conjunto Maria de Nazaré Veador destacou a justa homenagem prestada ao ex-vereador Toni Barros (in memoriam).

Educação Há 2 semanas Primeira Creche Cria em Atalaia reforça o compromisso da gestão Ceci e Nicollas com a primeira infância no município Solenidade de inauguração contou com a presença do Governador Paulo Dantas.