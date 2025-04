Prefeitura de Atalaia inicia vacinação contra a gripe para grupos prioritários em todas as unidades de saúde. Foto: Ascom/Jal Gomes

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta quinta-feira (10), à Campanha de Vacinação contra a Influenza. A imunização está sendo realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e, neste primeiro momento, é voltada exclusivamente para os grupos prioritários e especiais, conforme definido pelo Ministério da Saúde.

O objetivo da campanha é proteger a população mais vulnerável às complicações da gripe, reduzindo os riscos de internações e agravamentos causados pelo vírus.

Público-Alvo da Campanha:

Grupos Prioritários:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

• Gestantes

• Idosos com 60 anos ou mais

Grupos Especiais:

• Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

• Povos indígenas e quilombolas

• Pessoas em situação de rua

• Professores

• Trabalhadores da Saúde

• Profissionais das Forças Armadas, de segurança e de salvamento

• Trabalhadores do transporte coletivo

• Caminhoneiros

• Trabalhadores dos Correios

• Pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente

• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

A Secretária de Saúde, Danielle Lobo, orienta que todos os que fazem parte dos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima com documento de identificação e, se possível, o cartão de vacina.

“A vacinação é essencial para protegermos nossa população mais vulnerável. Estamos mobilizados e prontos para atender todos os públicos previstos nesta etapa”, afirmou a titular da pasta.

A campanha segue até o fim dos estoques. Fique atento às orientações da sua UBS e não deixe de se vacinar!