Projeto Acolher e Nascer promove manhã especial para gestantes no Hospital Lyra Filho

Nesta quarta-feira (9), o Hospital Lyra Filho foi palco de mais uma edição do Projeto Acolher e Nascer, uma iniciativa da Prefeitura de Atalaia que oferece atenção humanizada e orientação especializada às gestantes do município.

O encontro reuniu dezenas de futuras mamães em um momento marcado por troca de experiências, acolhimento, orientações sobre o pré-natal, parto humanizado e cuidados com o bebê, reforçando o compromisso da gestão com a saúde da mulher e a dignidade no momento mais importante da vida: o nascimento de um filho.

Além da equipe de profissionais da saúde – obstetras, enfermeiras, psicólogos e assistentes sociais – o projeto também oferece apoio emocional e incentivo ao protagonismo das gestantes durante a gestação.

“É uma ação que vai além do cuidado médico. É escuta, é carinho, é estar ao lado das mulheres de Atalaia em um momento tão especial. Queremos que cada mãe se sinta segura, valorizada e amparada em todas as etapas do seu pré-natal até o nascimento do seu bebê”, destacou a secretária de saúde, Danielle Lobo.

O Projeto Acolher e Nascer é realizado periodicamente no hospital, e já tem impactado positivamente a qualidade do atendimento às gestantes da cidade, promovendo um ambiente mais humanizado e cheio de afeto.