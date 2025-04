Prefeitura de Atalaia reforça ações do Abril Azul com atendimento especializado para crianças atípicas nas UBSs.

Em alusão ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de Atalaia segue desenvolvendo ações que promovem acolhimento, inclusão e cuidado às crianças atípicas do município.

Nesta segunda-feira (7), a equipe multiprofissional (E-Multi) esteve em mais duas Unidades Básicas de Saúde: UBS Santo Antônio e UBS Olhos d’Água, realizando atendimentos especializados, escuta ativa às famílias e acompanhamentos individuais às crianças com TEA. A iniciativa faz parte de uma agenda de visitas semanais que visa garantir suporte integral em saúde, com foco no desenvolvimento e bem-estar das crianças.

A ação é coordenada pelas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, reforçando o compromisso da gestão da prefeita Ceci Herrmann com políticas públicas inclusivas e com o fortalecimento da rede de cuidado às pessoas com autismo.

Continua após a publicidade

“Nosso objetivo é construir uma cidade mais acolhedora, onde todas as crianças tenham acesso a acompanhamento humanizado e de qualidade. O Abril Azul é uma oportunidade de ampliar essa conscientização, mas esse trabalho é permanente em nossa gestão”, destacou a prefeita.

As ações seguem durante todo o mês em diversas localidades, com rodas de conversa, escuta às famílias, orientação de profissionais e promoção de um ambiente mais empático nas unidades de saúde. O município também incentiva o uso da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), como instrumento de garantia de direitos.