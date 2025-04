Prefeitura impulsiona Abril Azul com atendimento multidisciplinar nas UBS.

Durante o mês de conscientização ao autismo, o Abril Azul, a Prefeitura de Atalaia, por meio da equipe e-mult, está realizando uma ação inovadora em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A iniciativa tem como objetivo oferecer um atendimento integrado e de qualidade para pacientes autistas, que, em um único atendimento nas UBS, receberão suporte especializado de profissionais como psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonodióloga.

Essa estratégia, que percorre as UBS do município, reforça o compromisso da administração em garantir que cada cidadão tenha acesso a um serviço de saúde abrangente e humanizado. A ação fortalece a rede de atendimento e promove o bem-estar dos pacientes e suas famílias, contribuindo para uma abordagem integral e eficaz.

Gleverson, coordenador da equipe e-mult, destacou a relevância dessa iniciativa para a comunidade. “Estamos mobilizados durante o Abril Azul para oferecer um atendimento multidisciplinar diretamente nas UBS. Cada paciente autista terá, em um único atendimento, o suporte de diversos profissionais especializados. Essa ação é fundamental para garantir uma abordagem integral, permitindo um diagnóstico mais preciso e um acompanhamento eficaz. Estamos preparados e rodando o município, levando atendimento de qualidade para toda a população”, explicou.

A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann, reforçou o compromisso da administração com a inclusão e o acesso a serviços de saúde de excelência.

“A saúde é um direito de todos, e com o Abril Azul, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e a oferta de serviços que respeitam as particularidades de cada cidadão. Ao realizar esses atendimentos diretamente nas UBS do nosso município, demonstramos que Atalaia está na vanguarda do atendimento humanizado e especializado. Estamos investindo no bem-estar de cada família e no futuro dos nossos munícipes”, destacou a prefeita.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Atalaia não só promove a conscientização sobre o autismo, mas também assegura que os serviços essenciais sejam prestados de forma integrada e acessível em todas as Unidades Básicas de Saúde, fortalecendo a rede de apoio e o atendimento à saúde da população.