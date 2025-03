Atalaia se destaca no I Desafio da Qualidade dos Dados de Hanseníase em Alagoas.

Atalaia conquistou o primeiro lugar entre os municípios da 4ª Região de Saúde no I Desafio da Qualidade dos Dados de Hanseníase em Alagoas, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAU). Além disso, Atalaia figurou entre os seis municípios vencedores do Estado, recebendo o reconhecimento pelo excelente trabalho realizado no monitoramento e na correção dos registros dos casos de hanseníase.

Esse resultado é um reflexo direto da dedicação e competência das equipes de saúde do município, que têm se mostrado incansáveis na busca por melhorias contínuas no acompanhamento e no tratamento da hanseníase. As ações realizadas pela Vigilância Epidemiológica, pela Atenção Básica, pelas Unidades Básicas de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Área Técnica de Hanseníase da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) são fundamentais para a obtenção desse importante reconhecimento.

A premiação reforça o compromisso de Atalaia com a qualidade da saúde pública e com o bem-estar da população, demonstrando a eficácia das estratégias adotadas para garantir a precisão e a atualização dos dados relacionados à hanseníase, uma doença que, apesar de controlada, exige constante atenção.

A prefeita Ceci parabenizou todos os profissionais envolvidos pelo trabalho comprometido e eficiente, que fazem da saúde de Atalaia um modelo a ser seguido. “Este prêmio é um marco para o município, e nos motiva a continuar buscando sempre mais excelência no atendimento à saúde da população atalaiense. Continuamos juntos, firmes no propósito de promover a saúde e melhorar a qualidade de vida de todos”, garantiu Ceci.