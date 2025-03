Atalaia inicia Campanha de Vacinação contra o HPV nas escolas

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta quinta-feira (20) a Campanha de Imunização contra o HPV nas escolas municipais. Com o objetivo de proteger a saúde dos alunos e prevenir o câncer do colo do útero e outras doenças causadas pelo HPV, a vacinação está sendo oferecida para todos os estudantes de 9 a 14 anos, do sexo feminino e masculino, da rede municipal de ensino.

A vacinação teve início nas escolas municipais José Martins, no Distrito Branca de Atalaia, e Jabes Francisco, no Centro, onde equipes de saúde estão mobilizadas para garantir que todos os alunos dentro da faixa etária sejam imunizados. A campanha segue até o final do mês, com a meta de alcançar o maior número possível de crianças e adolescentes.

Importância da Vacinação

Continua após a publicidade

O HPV (Papilomavírus Humano) é um dos vírus mais comuns e pode levar ao desenvolvimento de várias doenças, incluindo cânceres como o do colo do útero, entre outros tipos. A vacina contra o HPV é segura e eficaz, sendo uma importante medida de prevenção para a saúde dos jovens.

Para que a vacinação seja realizada, os alunos devem comparecer com o Cartão do SUS e o Cartão de Vacinação. A equipe de saúde está disponível para esclarecer quaisquer dúvidas e garantir que todos os estudantes recebam a dose da vacina.

Cronograma de Vacinação

A campanha segue com o cronograma de vacinação nas demais escolas municipais ao longo do mês de março, atingindo todas as unidades de ensino da cidade.

A vacinação contra o HPV é uma ação fundamental para o bem-estar da nossa juventude e para a construção de uma Atalaia mais saudável. A Prefeitura reforça o compromisso com a saúde da população e a importância de manter a prevenção como uma prioridade.