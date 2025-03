Prefeitura de Atalaia inicia campanha de imunização contra o HPV nas escolas nesta quinta-feira (20); confira cronograma

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, dá início nesta quinta-feira (20) à Campanha de Imunização contra o HPV, que ocorrerá nas escolas municipais. A ação tem como objetivo proteger crianças e adolescentes de 9 a 14 anos contra o Papilomavírus Humano (HPV), que pode causar diversos tipos de câncer, especialmente no colo do útero, além de verrugas genitais e outras complicações.

A vacinação será voltada para alunos de ambos os sexos (masculino e feminino) da rede municipal de ensino e ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:

20/03 (Quinta-feira) – A partir das 09h00

Escolas:

Escola Municipal José Martins (Branca)

Escola Municipal Jabes Francisco (Centro)

24/03 (Terça-feira) – A partir das 09h00

Escola:

Escola Municipal Antônio Amâncio (Vila)

26/03 (Segunda-feira) – A partir das 09h00

Escola:

Escola Municipal Dr. João Carlos (Branca)

27/03 (Quinta-feira) – A partir das 09h00

Escola:

Escola Municipal Dr. Domingos Correia (Boca da Mata)

31/03 (Segunda-feira) – A partir das 09h00

Escola:

Escola Municipal Lúcio Fidelis de Moura (Porangaba)

Documentação Necessária:

Para garantir a vacinação, os alunos devem estar munidos de dois documentos essenciais, o Cartão do SUS e o Cartão de Vacinação.

A vacinação contra o HPV é uma medida de prevenção extremamente importante para a saúde dos jovens. É fundamental que os pais ou responsáveis se atentem a essa oportunidade de proteger seus filhos de doenças graves. A vacina é segura e gratuita, sendo uma ferramenta crucial no combate ao câncer e outras complicações relacionadas ao HPV.

A Prefeitura de Atalaia reforça a importância da adesão à campanha e solicita que todos os alunos dentro da faixa etária indicada compareçam às escolas conforme o cronograma para a vacinação.