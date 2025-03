Primeira Creche Cria em Atalaia reforça o compromisso da gestão Ceci e Nicollas com a primeira infância no município

O governador Paulo Dantas, ao lado da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas, inaugurou na tarde desta quinta-feira (13), a primeira creche Cria do município. A unidade educacional vai atender crianças entre 0 a 6 anos de idade e irá funcionar em tempo integral, com capacidade de acolher até 200 crianças.

O amplo e moderno prédio está localizado no Conjunto Maria de Nazaré e foi denominado Martoni Correia Barros, em homenagem ao ex-vereador atalaiense Toni Barros, falecido em dezembro de 2024. Familiares e amigos do ex-vereador estiveram presentes.

Com a unidade Cria de Atalaia, a Prefeitura de Atalaia, em parceria com o Governo do Estado, expande a cobertura da educação infantil, reafirmando o compromisso da gestão da prefeita Ceci e do vice Nicollas, com a qualidade no atendimento da primeira infância no município.

Continua após a publicidade

A Creche Cria representa um importante avanço para o município, que passa a contar com um novo espaço dedicado ao cuidado e desenvolvimento das crianças. Com um ambiente moderno e adequado, as crianças receberam todo zelo, atenção e boa alimentação, sendo acompanhados por técnicos especialistas.

“Ao lado do governador Paulo Dantas, continuamos firmes no compromisso com a primeira infância e com o futuro de Atalaia. Vamos seguir trabalhando para que nossa cidade avance a cada dia, proporcionando mais oportunidades para nossas crianças”, destacou a prefeita Ceci.

Para o vice-prefeito Nicollas, Atalaia dá um grande passo no cuidado com as crianças. “Com a entrega da nova creche CRIA no Conjunto Maria de Nazaré, reafirmamos o nosso compromisso com a primeira infância e com a educação de qualidade. Ao lado da prefeita Ceci, vamos continuar trabalhando para que Atalaia avance a cada dia”.

Secretária Municipal de Educação, Glauciane Veiga, em entrevista para o radialista Adaias Ferraz, na Rádio Web Atalaia Pop

CONFIRA AS ENTREVISTAS EXCLUSIVAS: