Creche CRIA do Conjunto Maria de Nazaré em Atalaia será inaugurada nesta quinta-feira, 13

Em Atalaia, a rede de acolhimento à primeira infância está sendo ampliada com a primeira creche do Programa Criança Alagoana (CRIA) no município. A unidade instalada no Conjunto Maria de Nazaré, será inaugurada nesta quinta-feira, 13, às 10:30h.

A solenidade tem presença confirmada do Governador Paulo Dantas, da Prefeita Ceci e do Vice-Prefeito Nicollas. “Será um momento histórico de valorização da primeira infância em Atalaia”, destacou a prefeita Ceci.

O prédio recebeu o nome do ex-vereador Martoni Correia Barros, o Toni Barros, falecido em dezembro de 2024. Na oportunidade, será prestada uma homenagem à memoria do ilustre ex-vereador atalaiense, que deixou um legado de dedicação, amor à educação e compromisso com o bem-estar da comunidade.

Continua após a publicidade

Fruto da parceria com o Governo do Estado, esta nova creche CRIA representa mais uma conquista e avanço para a educação de Atalaia.A creche CRIA do Conjunto Maria de Nazaré tem capacidade para atender até 200 crianças da região. A unidade conta ótimas instalações, para o cuidado e desenvolvimento das crianças atalaienses.