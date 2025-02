Alunos da rede municipal de Atalaia conquistam 6 medalhas na Mostra Brasileira de Foguetes 2025, no Rio de Janeiro

Volta às Aulas Há 2 dias Prefeita Ceci acompanha retorno às aulas na rede municipal de ensino Ceci conversou com alunos, professores e demais servidores das unidades escolares visitadas.

Educação Há 5 dias Alunos de Atalaia embarcam para a 67ª Jornada de Foguetes no Rio de Janeiro Município que tem investido cada vez mais em iniciativas voltadas ao desenvolvimento de habilidades científicas e tecnológicas entre os jovens.