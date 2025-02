Prefeita Ceci acompanha retorno às aulas na rede municipal de ensino.

Em Atalaia a última terça-feira (11) foi marcada pela volta às aulas da rede municipal e a prefeita Ceci (MDB) fez questão de percorrer algumas escolas, reiterando o compromisso da gestão com a educação de qualidade e com o bem-estar dos estudantes.

Ceci conversou com alunos, professores e demais servidores das unidades escolares visitadas. Em algumas, foi ela própria quem recepcionou os estudantes em suas salas de aula, e recebeu muito carinho das crianças.

“Foi com muita alegria que acompanhei a volta às aulas da nossa rede municipal de ensino em Atalaia! A educação tem o poder de transformar vidas! Todo esse o carinho que somos recebidos por nossos estudantes em cada escola, não tem preço. Que este ano letivo seja repleto de aprendizados, conquistas e muito sucesso para todos”, destacou a prefeita atalaiense.

Continua após a publicidade

Com o início do ano letivo, a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Educação preparou uma série de ações para garantir o bom funcionamento das escolas e a qualidade do ensino. Entre as principais iniciativas estão a atualização do material pedagógico, adequação dos espaços escolares e a capacitação contínua dos professores para oferecer uma educação cada vez mais qualificada aos alunos.