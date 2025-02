Alunos de Atalaia embarcam para a 48ª Jornada de Foguetes no Rio de Janeiro.

Pelo segundo ano consecutivo, estudantes da Rede Municipal de Educação de Atalaia, conseguiram garantir vagas para a Etapa Nacional da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG 2025), um dos maiores eventos de educação científica e tecnológica do país. Nesta segunda-feira (10), os alunos embarcaram para o Rio de Janeiro, onde participarão da 48ª Jornada de Foguetes – um evento nacional que promove a educação científica e tecnológica por meio da construção e lançamento de foguetes.

A participação dos estudantes é um marco importante para a cidade, que tem investido cada vez mais em iniciativas voltadas ao desenvolvimento de habilidades científicas e tecnológicas entre os jovens. A Jornada de Foguetes oferece uma plataforma única para os alunos explorarem conceitos de física, matemática e engenharia de maneira prática e dinâmica, além de proporcionar uma troca de experiências com estudantes de todo o Brasil.

Após uma seletiva local e o acompanhamento de atividades pedagógicas voltadas à física e ciências espaciais, os alunos da Rede Municipal de Atalaia foram escolhidos para representar o município na MOBFOG. A participação no evento é um reflexo do empenho dos estudantes e da dedicação dos professores que, desde o início do ano letivo, têm trabalhado em conjunto para preparar os jovens para essa experiência única.

Este ano, participam da MOBFOG alunos do 6º ao 9º de seis escolas municipais: Lúcio Fidelis de Moura (Porangaba), Dr. João Carlos (Branca de Atalaia), Antônio Vieira da Costa (Altos), Antônio Amâncio (Vila), Francisco de Albuquerque Pontes (Santo Antônio), João Cordeiro (Ouricuri) e Dr. Domingos Correia (Boca da Mata). A equipe de Atalaia está representada por 12 alunos, cinco professores e três técnicos da Secretaria Municipal de Educação.

Atalaia tem se destacado pela excelência educacional, promovendo atividades e projetos que incentivam o interesse pela ciência e a tecnologia. Com o apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação e das escolas, os alunos conseguiram alcançar esse resultado significativo.

A prefeita de Atalaia, Ceci, comemorou a conquista. “Estamos extremamente orgulhosos da participação de nossos alunos na MOBFOG. Esse evento é um exemplo claro de como a educação de qualidade pode transformar a vida dos nossos jovens e abrir portas para novas oportunidades. Continuaremos a investir em programas educacionais que proporcionem experiências enriquecedoras, como essa, para nossos estudantes”, destacou.

Jornada de Foguetes e as perspectivas para os estudantes

A Jornada de Foguetes, parte integrante da MOBFOG, é um evento que oferece aos estudantes a chance de aprender na prática sobre física, engenharia e outros conceitos científicos enquanto participam da construção e lançamento de foguetes. Durante o evento, os participantes também terão a oportunidade de interagir com especialistas e profissionais da área espacial, ampliando seus horizontes sobre as diversas possibilidades de carreira nas ciências.

A participação no evento proporciona aos estudantes de Atalaia uma experiência transformadora, ampliando seus conhecimentos e motivando-os a seguir carreiras nas áreas de STEM. Além disso, o evento promove a troca de experiências entre alunos de diversas partes do país, enriquecendo ainda mais o aprendizado.