Rede municipal volta às aulas nesta terça-feira (11).

Nesta terça-feira (11), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, dá início as aulas da rede municipal de ensino. A data marca o retorno dos alunos às salas de aula após o período de férias escolares, e a expectativa é que este seja um ano letivo de grandes conquistas para a comunidade escolar do município.

Com o início do ano letivo, a Secretaria de Educação preparou uma série de ações para garantir o bom funcionamento das escolas e a qualidade do ensino. Entre as principais iniciativas estão a atualização do material pedagógico, adequação dos espaços escolares e a capacitação contínua dos professores para oferecer uma educação cada vez mais qualificada aos alunos.

Para garantir que tudo esteja pronto para o retorno dos estudantes, as equipes das escolas municipais realizaram uma série de preparações, como a limpeza das unidades escolares, organização de salas de aula e ajustes nas infraestruturas para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, ressaltou a importância do início do ano letivo para o desenvolvimento educacional de Atalaia. “O retorno às aulas é um momento muito aguardado por todos, especialmente pelos nossos estudantes. Estamos trabalhando incansavelmente para proporcionar um ambiente escolar ainda mais acolhedor e produtivo, e com isso contribuir para o futuro brilhante de nossos jovens. Estamos prontos para mais um ano letivo, especialmente após a nossa Jornada Pedagógica 2025, um momento de muita contribuição para todos que fazem a educação do nosso município”, disse.

A Prefeitura de Atalaia reitera o compromisso com a educação de qualidade e com o bem-estar dos estudantes. O ano de 2025 promete ser um marco de avanços para o município, com novos projetos e ações que visam transformar ainda mais o cenário educacional de Atalaia.