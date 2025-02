Jornada Pedagógica 2025 reúne servidores da rede municipal de Atalaia

Na manhã desta quinta-feira (6), a Prefeitura de Atalaia iniciou a Jornada Pedagógica 2025, com o I EducAtalaia, evento que reúne educadores, gestores e servidores da rede municipal de ensino para um ciclo de palestras e formações profissionais. A programação segue até esta sexta-feira (7).

A Jornada Pedagógica visa atualizar, capacitar e motivar os profissionais da educação para o início do ano letivo, através de práticas pedagógicas inovadoras e o aprimoramento contínuo dos profissionais da educação.

Com o tema “Integração, Equidade e Desenvolvimento: Caminhos para uma Educação Integral”, o evento se destaca pela abordagem de temas atuais e relevantes, buscando fortalecer a qualidade do ensino e promover a integração, equidade e desenvolvimento na educação do município.

A abertura do evento contou com as presenças da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, da secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga e de vereadores.

“Quero reforçar que estarei ao lado de cada profissional da educação durante todo o ano, apoiando e fortalecendo nossa rede de ensino. Agradeço imensamente a todos vocês, que com dedicação e carinho, têm transformado a vida das nossas crianças e adolescentes. Sem o empenho de cada um, essas conquistas não seriam possíveis. Juntos, seguimos construindo um futuro melhor para Atalaia”, destacou a prefeita Ceci.