Dia do Farmacêutico: Prefeitura promove ação de saúde na Central de Abastecimento Farmacêutico nesta segunda-feira (20).

A Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá, nesta segunda-feira, 20 de janeiro, data em que se comemora o Dia Nacional do Farmacêutico, uma ação de saúde para atender a população atalaiense, na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), a partir das 9h.

Entre os serviços estão a assistência farmacêutica aos presentes, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e orientação à população quanto ao uso racional de medicamentos, hipertensão e outros. Os farmacêuticos também presentes poderão auxiliar nas dúvidas quanto a melhor forma e horário de tomar o medicamento.

O dia do farmacêutico é celebrado em homenagem aos agentes de saúde, que promovem o bem-estar e a saúde das pessoas. A ação visa evidenciar que o farmacêutico é um dos profissionais de saúde confiável e acessível e que a orientação prestada por farmacêuticos auxiliam no uso racional de medicamentos assim como aumento de resolutividade do tratamento prescrito.

Serviço:

Dia: 20 de janeiro

Onde: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)

Horário: 9h